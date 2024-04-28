В воскресенье, 28 апреля, в 19:00 по московскому времени «Ювентус» сыграет с «Миланом». Игра пройдет в 34 туре итальянской Серии А.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице. Команда провела 33 матча и набрала 64 очка. В активе коллектива восемнадцать побед, десять ничьих и пять поражений. Забито 47 голов, пропущено 26, что приводит к положительной разнице в +21.

«Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице. Команда провела также 33 матча и набрала 69 очков. В активе коллектива двадцать одна победа, шесть ничьих и шесть поражений. Забито 64 гола, пропущено 39, что приводит к положительной разнице в +25.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Милан»

В последних пяти очных матчах были зафиксированы две ничьи, две победы «Милана» и один успех «Ювентуса». Обе команды ведут борьбу за вторую строчку в чемпионате страны, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 1.87 и ОЗ да за 1.81. Ставка на исход довольно рискованное предприятие в таком матче.