В воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Игра состоится в Москве, начало – в 16:15 (мск).

«Спартак»

Команда Владимира Слишковича набрала 39 очков и находится на 6-м месте. «Спартак» добыл 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 34:29.

Отставание «Спартака» от призового 3-го места составляет 5 очков.

«Локомотив» набрал 41 очко и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 42:34.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив»

«Спартак» при Слишковиче еще не проигрывал, «Локомотив» подходит к матчу с серией из 6 матчей без поражений в РПЛ. Полагаем, что ни одна серия не прервется, прогноз – ничья с коэффициентом 3.70.