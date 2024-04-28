В воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Игра состоится в Москве, начало – в 16:15 (мск).
«Спартак»
Команда Владимира Слишковича набрала 39 очков и находится на 6-м месте. «Спартак» добыл 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 34:29.
Отставание «Спартака» от призового 3-го места составляет 5 очков.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 41 очко и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 42:34.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 05.11.23 «Локомотив» – «Спартак» – 1:1;
- 12.11.22 «Локомотив» – «Спартак» – 1:2;
- 18.09.22 «Спартак» – «Локомотив» – 1:0;
- 02.04.22 «Локомотив» – «Спартак» – 1:0;
- 07.11.21 «Спартак» – «Локомотив» – 1:1.
Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив»
«Спартак» при Слишковиче еще не проигрывал, «Локомотив» подходит к матчу с серией из 6 матчей без поражений в РПЛ. Полагаем, что ни одна серия не прервется, прогноз – ничья с коэффициентом 3.70.