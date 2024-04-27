В понедельник, 29 апреля, в 33-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Валенсия». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 22:00 (мск).

«Барселона»

Команда Хави набрала 70 очков и занимает 2-е место в Примере. «Барселона» добыла 21 победу, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 64:37.

Отставание от лидера – 11 очков, отрыв от 3-го места – 2 пункта.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 47 очков и располагается на 8-м месте в таблице. Подопечные Рубена Барахи добыли 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 35:34.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Барселона» – «Валенсия»

Борьба за 2-е место с «Жироной» и новость о том, что Хави остается в команде, должны серьезно мотивировать каталонцев. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.02.