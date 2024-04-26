«Бросай футбол»: Канделаки пригласила игрока «Рубина» на ТНТ после его шутки о победе над «Зенитом»

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки отреагировала на шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0).
- Безруков после игры обратился к «Краснодару», сказав, что ждет от клуба деньги за победу над «Зенитом».
- Слова Руслана рассмотрит комитет по этике РФС.
«Дорогой Руслан!
«Лига городов», «Камеди Клаб», в конце концов «Шоу Воли» открывают свои двери для тебя.
Бросай футбол, переходи на ТНТ– будем шутить вместе», – написала Канделаки.
- Канделаки ранее была генеральным продюсером «Матч ТВ».
Источник: «Бомбардир»