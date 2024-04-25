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Мостовой спрогнозировал исход дерби ЦСКА – «Спартак»

25 апреля 2024, 17:29
4

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые победят ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.

«Спартак» однозначно фаворит в матче с ЦСКА. Армейцам как всегда чего-то не хватает. После игры с «Ахматом» они могли оказаться на третьем месте, а сейчас уже идут на шестом. Думаю, «Спартак» обыграет ЦСКА. Тогда красно-синим можно будет забыть о борьбе за медали», – сказал Мостовой.

  • Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.
  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей, ЦСКА идет 6-м с 37 баллами.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мостовой Александр
Комментарии (4)
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alex1951
1714057218
Мостовой в данном случае прав..... По логике последних матчей.... Кто мог поверить ,что в Ростове случится апокалипсис для Карпуши.... Но он мужик с яйцами...вот сегодня взялся за ум....и он прощен ... Глядишь ,ворвется в гонку за Спартаком ,Динамо - А Краснодар и Зенит.....ну ,что ж флаг им в руки....(но есть Рубины и др).......)))))))
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RUSARM
1714059500
Поле зеленое,мяч круглый,и как обернется игра ни кто не знает!!! В дерби не имеют значение всякого рода расклады-все не предсказуемо!!
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timon2401
1714061015
Вот как только Бубновы, Мостовые, Ловчевы и прочие "эксперты" что то спрогнозируют, выходит с точностью да наоборот))) хорошей игры и беспристрастного судейства
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Боров мясной
1714061405
Ничья будет! 2:2
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