Мостовой спрогнозировал исход дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые победят ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.

«Спартак» однозначно фаворит в матче с ЦСКА. Армейцам как всегда чего-то не хватает. После игры с «Ахматом» они могли оказаться на третьем месте, а сейчас уже идут на шестом. Думаю, «Спартак» обыграет ЦСКА. Тогда красно-синим можно будет забыть о борьбе за медали», – сказал Мостовой.