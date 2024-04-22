Гендиректор «Спартака» рассказал о дедлайне с объявлением нового главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с поиском главного тренера команды.
«У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нем я не могу», – сказал Олег Малышев.
- В настоящее время обязанности главного тренера красно‑белых исполняет Владимир Слишкович.
- Он был ассистентом Гильермо Абаскаля, который был отправлен в отставку 14 апреля.
- После 24 матчей «Спартак» занимает в РПЛ 4-е место с 38 очками. Команда отстает на 3 очка от «Динамо», идущего 3-м.