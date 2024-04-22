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    • Гендиректор «Спартака» рассказал о дедлайне с объявлением нового главного тренера

    Гендиректор «Спартака» рассказал о дедлайне с объявлением нового главного тренера

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с поиском главного тренера команды.

    «У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нем я не могу», – сказал Олег Малышев.

    • В настоящее время обязанности главного тренера красно‑белых исполняет Владимир Слишкович.
    • Он был ассистентом Гильермо Абаскаля, который был отправлен в отставку 14 апреля.
    • После 24 матчей «Спартак» занимает в РПЛ 4-е место с 38 очками. Команда отстает на 3 очка от «Динамо», идущего 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1713781657
    Гм.. Дедлайн.. Непомнящий , что -ли ? А что - тема .. Тем более , он тоже Валера.
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    NewLife
    1713783192
    Главное не расчесывайте, сам пройдет. Манагеры, епт. Научились иностранным словам, а ума, как не было, так и нет)
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