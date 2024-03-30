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Динамовец Макаров: «Я не люблю журналистов и не скрываю этого»

30 марта 2024, 01:00
1

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о сложных отношениях с представителями СМИ.

– Кажется, что ты не очень любишь журналистов.

– Да, и не скрываю этого. Я не люблю журналистов.

– Почему?

– Сегодня ты забил гол, и они говорят: «Браво, какой молодец». А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку.

Не люблю такое. Есть журналисты, которым я доверяю и с кем могу пообщаться. А есть те, с кем у меня нет желания иметь дело.

– Ты имеешь в виду конкретных людей или это скорее собирательный образ?

– Скорее собирательный образ. Мне присылают всякие-разные статьи. Я не знаю, кто конкретно это пишет, но читаю. В какой-то момент принял решение держаться от журналистов подальше.

Особенно сразу после игр. Я могу раз в год или в два дать интервью, но только людям, с которыми давно знаком и с которыми у меня таких проблем никогда не возникало.

– А в соцсетях читаешь отзывы о своей игре?

– Раньше читал. Когда только попал в Премьер-лигу, конечно, было интересно, что люди обо мне думают. В первый год во всe это окунулся. Сейчас уже мне это неинтересно.

  • 26-летний Макаров в «Динамо» с августа 2021 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 4 гола в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1711768325
Сейчас уже мне это неинтересно.... Глаза и уши рыщут по Европе, А сам где? В....
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