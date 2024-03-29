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  • Губернатор Воронежской области рассказал о сроках ввода в эксплуатацию нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области рассказал о сроках ввода в эксплуатацию нового стадиона «Факела»

29 марта 2024, 09:43
8

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о текущей ситуации со строительством стадиона «Факел».

«Знаю, как болельщики переживают за судьбу стадиона «Факел». Объект готов более чем на 70%. Сегодня лично проверил стройку.

Подрядчик обещает окончить все строительные работы в июне. На 90% завершена чистовая отделка внутренних помещений. Уже началось благоустройство и ограждение территории стадиона.

В апреле-мае останется смонтировать кресла, уложить травяное покрытие, заняться пусконаладкой освещения стадиона и монтажом чистового электрооборудования.

Обсудили с коллегами, какие сложности теоретически могут возникнуть перед началом эксплуатации объекта. Поручил уже сейчас начинать готовить документы, необходимые Российскому футбольному союзу для сертификации стадиона перед проведением матчей Премьер-лиги. А уже после ввода объекта в эксплуатацию мы должны будем провести тестовый матч.

Поставил задачу – все требуемые документы постараться сделать заранее, чтобы было время исправить возможные ошибки и доработать документацию. Для контроля этой работы еженедельно будет собираться рабочая группа по стадиону «Факел», – написал Гусев.

  • Ранее сообщалось, что стадион будет вмещать 10 тысяч зрителей.
  • Он будет резервным для «Факела» – клуб переедет сюда на время реконструкции Центрального стадиона профсоюзов, где сейчас играет команда.
  • Планируется, что после реконструкции ЦСП будет вмещать до 25 тысяч болельщиков.

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Источник: телеграм-канал Гусев
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (8)
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andr45
1711695090
Это очень хорошо, что Воронеж уж точно будет обеспечен собственным картофелем)
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ilichkadr
1711700139
Очередной стадион без крыши..........
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