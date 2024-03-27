Врач молодежной сборной России спас женщину в аэропорту Сан-Паулу

Ивану Агапову, врачу молодежной сборной России, во время турне команды в Южную Америку пришлось исполнять профессиональные обязанности в аэропорту.

«После трeх матчей в Уругвае (среди прочего наша молодeжка обыграла молодeжную сборную Уругвая, которая является чемпионом мира) команда полетела в Москву с пересадкой в Сан-Паулу и Стамбуле. Во время первой пересадки один из членов команды заметил, что сотруднице аэропорта за сканером стало плохо: она затряслась. Парень срочно позвал на помощь врача команды Ивана Агапова.

Агапов сразу распознал у женщины приступ эпилепсии и перевернул еe на бок, чтобы не запал язык и она не захлебнулась пеной. После этого он следил за еe состоянием, пока не прибыли врачи. Через десять минут медики уже были на месте и забрали женщину.

С ней всe в порядке, она пришла в сознание», – написал источник.