Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Врач молодежной сборной России спас женщину в аэропорту Сан-Паулу

    Врач молодежной сборной России спас женщину в аэропорту Сан-Паулу

    Ивану Агапову, врачу молодежной сборной России, во время турне команды в Южную Америку пришлось исполнять профессиональные обязанности в аэропорту.

    «После трeх матчей в Уругвае (среди прочего наша молодeжка обыграла молодeжную сборную Уругвая, которая является чемпионом мира) команда полетела в Москву с пересадкой в Сан-Паулу и Стамбуле. Во время первой пересадки один из членов команды заметил, что сотруднице аэропорта за сканером стало плохо: она затряслась. Парень срочно позвал на помощь врача команды Ивана Агапова.

    Агапов сразу распознал у женщины приступ эпилепсии и перевернул еe на бок, чтобы не запал язык и она не захлебнулась пеной. После этого он следил за еe состоянием, пока не прибыли врачи. Через десять минут медики уже были на месте и забрали женщину.

    С ней всe в порядке, она пришла в сознание», – написал источник.

    • Молодежную сборную России тренирует Иван Шабаров.
    • Это был ее 2-й визит в Южную Америку за полгода.
    • Команда отстранена от официальных матчей.

    Новости по теме
    Митай: «Конечно, было боязно ехать в Россию, но зачем жить без риска?»
    Журавель раскрыл историю сюжета «Футбольного клуба» про третьего брата Березуцкого 1
    Сааведра из «Сочи» назвал период истории России, который знает лучше всего
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Niklas80
    1711554734
    Просто молодец.
    Ответить
    ...уефан
    1711555804
    ... теперь, жди судебного иска. Либо за домогательство, либо за работу без рабочей визы...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+