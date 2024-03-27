Митай назвал главного качка «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Марио Митай выделил самого накачанного партнера.

– Ты, кстати, выглядишь достаточно худым. Это не проблема для нашего жесткого чемпионата?

– Я предпочитаю работать над вещами, которые могут сделать меня быстрее, пластичней и техничней. Я не бодибилдер, чтобы таскать на себе мышечную массу. В единоборствах роль не всегда играет масса, их можно выигрывать за счет хитрости и техники. Худой футболист может быть в порядке за счет интеллекта.

– Кто в «Локомотиве» накаченнее всех?

– Самым большой точно Артем Дзюба. В плане мышц – Наир Тикнизян и Сулейманов. Тимур вообще зверюга, у него по всему телу видны мышцы.