15-летний Ислам рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей из «Крокуса»

Ислам Халилов, 15-летний подросток, спасавший людей из «Крокус Сити Холла», пообщался с игроками «Спартака». Он болельщик клуба.

15-летний школьник подрабатывал в гардеробе концертного зала.

В ходе теракта он грамотно руководил эвакуацией и вывел из здания более 100 человек.

«Спартак» вручил Исламу подарки.

«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей, когда я открывал дверь через пропуск, было особенно страшно, что они [террористы] могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение. Это был самый страшный момент», – сказал Ислам футболистам.