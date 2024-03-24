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    • 15-летний Ислам рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей из «Крокуса»

    15-летний Ислам рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей из «Крокуса»

    Ислам Халилов, 15-летний подросток, спасавший людей из «Крокус Сити Холла», пообщался с игроками «Спартака». Он болельщик клуба.

    • 15-летний школьник подрабатывал в гардеробе концертного зала.
    • В ходе теракта он грамотно руководил эвакуацией и вывел из здания более 100 человек.
    • «Спартак» вручил Исламу подарки.

    «Особенно было страшно, когда я был с толпой людей, когда я открывал дверь через пропуск, было особенно страшно, что они [террористы] могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение. Это был самый страшный момент», – сказал Ислам футболистам.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    TIMOTHY
    1711300263
    Молодец по любому ,разрулил! Хоть и было и страшно и опасно.
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