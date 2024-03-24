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    • 15-летний мальчик, спасший людей в «Крокусе», получил подарки от «Спартака»

    15-летний мальчик, спасший людей в «Крокусе», получил подарки от «Спартака»

    «Спартак» поощрил Ислама Халилова, который героически проявил себя во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл».

    • 15-летний школьник подрабатывал в гардеробе концертного зала.
    • В ходе теракта он грамотно руководил эвакуацией и вывел из здания более 100 человек.

    «Мы пригласили Ислама, чтобы поблагодарить его за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой, а также вручили в подарок именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака».

    Гордимся такими болельщиками!» – говорится в публикации спартаковцев.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1711280087
    Красава! Герой!
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    fakeid
    1711280940
    охренеть подарок, который клубу ничего не стоил. вон, моргенштерн этому пареньку перечислил миллион - это я понимаю, подарок. а тут целый клуб подарил, по сути, воздух и кб-тряпку. на этом щедрость закончилась.
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    anatolich72
    1711282404
    Парень молодец.
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    Спартач80
    1711285592
    Красава, не растерялся.
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    СпорЦмен
    1711285920
    Пацану будет чем полы помыть. Но чего еще ожидать от клуба петухов? Швабру и тряпку. Это уже привычка. :)))
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    TIMOTHY
    1711286833
    15 лет пареньку и не растерялся! Молодец! Я вроде читал он воспитанник спартака,а тут пишут болельщик! Впрочем все равно парнишка с большим сердцем!)
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