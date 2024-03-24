15-летний мальчик, спасший людей в «Крокусе», получил подарки от «Спартака»

«Спартак» поощрил Ислама Халилова, который героически проявил себя во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл».

15-летний школьник подрабатывал в гардеробе концертного зала.

В ходе теракта он грамотно руководил эвакуацией и вывел из здания более 100 человек.

«Мы пригласили Ислама, чтобы поблагодарить его за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой, а также вручили в подарок именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака».

Гордимся такими болельщиками!» – говорится в публикации спартаковцев.