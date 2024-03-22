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    «Спартак» отреагировал на теракт в «Крокусе»

    Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Сейчас все наши мысли с теми, кто пострадал или потерял близких в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле».

    Искренне соболезнуем и скорбим вместе с вами!» – написали москвичи.

    • Инцидент с погибшими случился в «Крокусе» вечером перед концертом группы «Пикник».
    • По информации телеграм-канала Baza, погибли 18 человек.
    • Здание было охвачено пожаром.

    UPD. ЦОС ФСБ в районе 22 часов 22.03.2024 сообщил о 40 погибших и 100 пострадавших.

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    Источник: «Бомбардир»

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