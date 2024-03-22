«Спартак» отреагировал на теракт в «Крокусе»

Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
«Сейчас все наши мысли с теми, кто пострадал или потерял близких в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле».
Искренне соболезнуем и скорбим вместе с вами!» – написали москвичи.
- Инцидент с погибшими случился в «Крокусе» вечером перед концертом группы «Пикник».
- По информации телеграм-канала Baza, погибли 18 человек.
- Здание было охвачено пожаром.
UPD. ЦОС ФСБ в районе 22 часов 22.03.2024 сообщил о 40 погибших и 100 пострадавших.