«Спартак» отреагировал на теракт в «Крокусе»

Пресс-служба «Спартака» выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сейчас все наши мысли с теми, кто пострадал или потерял близких в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле».

Искренне соболезнуем и скорбим вместе с вами!» – написали москвичи.

Инцидент с погибшими случился в «Крокусе» вечером перед концертом группы «Пикник».

По информации телеграм-канала Baza, погибли 18 человек.

Здание было охвачено пожаром.

UPD. ЦОС ФСБ в районе 22 часов 22.03.2024 сообщил о 40 погибших и 100 пострадавших.