«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения – ранее клуб не поздравлял болельщиков с 23 февраля и 8 марта

«Спартак» поздравил с 74-летием своего болельщика Сергея Лаврова.
«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова!
Сегодня празднует день рождения Министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» – говорится в публикации столичного клуба.
- Ранее «Спартак» критиковали за отсутствие поздравлений болельщиков с 23 февраля и 8 марта.
- Глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов заявил: «Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками».