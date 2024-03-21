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    • «Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения – ранее клуб не поздравлял болельщиков с 23 февраля и 8 марта

    «Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения – ранее клуб не поздравлял болельщиков с 23 февраля и 8 марта

    «Спартак» поздравил с 74-летием своего болельщика Сергея Лаврова.

    «Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова!

    Сегодня празднует день рождения Министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров.

    Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» – говорится в публикации столичного клуба.

    • Ранее «Спартак» критиковали за отсутствие поздравлений болельщиков с 23 февраля и 8 марта.
    • Глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов заявил: «Мы не Советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками».

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии (3)
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    bset
    1711029001
    Так в России футбол не для болельщиков, а для тех, от кого можно денег больше получить. Вот Лаврова поздравят, а он в нужном кабинете попросит денег клубу дать. А обычный болельщик давно уже никому не нужен в стране.
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    fakeid
    1711030319
    я уже писал ранее, что хряки правы, что не поздравляют с 23 и 8. потому что заходишь в эти дни куда угодно, начиная с телеграма - и везде, по всем каналам эта чепуха из дебильных открыток про защитников и просто килотонна букетов. ау! я новости захожу почитать, а не видеть сотни мусорных постов в день, тратя на это своё время, даже тупо на пролистывание.
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    ...уефан
    1711031722
    ...Лавров-день по статусу праздников стоит выше и 23-го и 8-го)... Жаль только, не помог Антоху вытащить...
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