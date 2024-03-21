«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения – ранее клуб не поздравлял болельщиков с 23 февраля и 8 марта

«Спартак» поздравил с 74-летием своего болельщика Сергея Лаврова.

«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова!

Сегодня празднует день рождения Министр иностранных дел Российской Федерации и преданный болельщик «Спартака» Сергей Лавров.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» – говорится в публикации столичного клуба.