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    Рабинер прокомментировал смерть Уткина

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на смерть коллеги Василия Уткина.

    «Очень больно. И теперь все равно, какие у нас были отношения. Он был великий спортивный журналист и комментатор. Ничего лучше его с Димой Федоровым «Футбольного клуба» на российском спортивном ТВ не было и, думаю, не будет.

    Недавно у него был день рождения. 52, всего 52. Я спросил у нашего общего друга Антона Ореха, как Вася. Он ответил, что не очень. Но кто мог подумать, что до такой степени...

    Когда услышал это «не очень», когда узнал, что на приличные расстояния он ходить не может, и его возят, что-то у меня защемило, возник порыв, и я впервые за много-много лет написал ему буквально две строчки. Поздравил с прошедшим, пожелал здоровья и мира. Он ответил, поблагодарил.

    Честно скажу – я хотел, чтобы в какой-то момент наше общение возобновилось. И с учетом того, что о многих вещах думали схоже, видел для этого предпосылки. Но никак не мог сделать первый шаг, гордость не позволяла.

    А теперь, к сожалению, уже поздно. Хоть две эти строчки были – и его ответ... Чувствую себя раздавленным.

    Соболезнования близким и друзьям», – написал Рабинер.

    • Уткин ушел из жизни в 52 года.
    • Причиной стали проблемы с сердцем.
    • Уткин комментировал футбол с прошлого века.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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