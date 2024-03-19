Певец Лоза объяснил, почему перестал болеть за «Спартак»

Юрий Лоза рассказал, что больше не является болельщиком «Спартака».

«Не знаю, за кого сейчас в «Спартаке» можно болеть. Собрали команду отовсюду по чуть-чуть... Как болеть за красно-белых, если нет своих?

Там практически нет спартаковцев – тех людей, которые исповедуют спартаковский футбол. Сегодня это команда, которая играет в непонятный футбол.

Ни один футбольный специалист не может объяснить, в какой футбол играет «Спартак». Болеть не за кого. Я сейчас не болею за «Спартак».

Есть пословица: в футболе побеждает тот, кто этого больше хочет. Видимо, в «Спартаке» этого сейчас не очень хотят», – заявил Лоза.