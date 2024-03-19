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    Певец Лоза объяснил, почему перестал болеть за «Спартак»

    Юрий Лоза рассказал, что больше не является болельщиком «Спартака».

    «Не знаю, за кого сейчас в «Спартаке» можно болеть. Собрали команду отовсюду по чуть-чуть... Как болеть за красно-белых, если нет своих?

    Там практически нет спартаковцев – тех людей, которые исповедуют спартаковский футбол. Сегодня это команда, которая играет в непонятный футбол.

    Ни один футбольный специалист не может объяснить, в какой футбол играет «Спартак». Болеть не за кого. Я сейчас не болею за «Спартак».

    Есть пословица: в футболе побеждает тот, кто этого больше хочет. Видимо, в «Спартаке» этого сейчас не очень хотят», – заявил Лоза.

    • «Спартак» набрал 31 очко в 20 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1710797397
    Стар стал ты Юра)) а народные сектанты кричат с диванов что их больше и больше становится))
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