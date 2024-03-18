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    • «Футбольная монополия» Слуцкого и Дзюбы: на что ради денег готовы Кушанашвили и Лагашкин?

    «Футбольная монополия» Слуцкого и Дзюбы: на что ради денег готовы Кушанашвили и Лагашкин?

    На Youtube-канале «Суперлига» стартовало новое шоу «Футбольная монополия». Ведущий Леонид Слуцкий и незаменимый Артeм Дзюба бросают вызов медийным гостям.

    Что вы увидите? Знакомую вам игру с акцентом на футбол, зарубу российских звeзд, весeлые челленджи и коварные манипуляции в борьбе за объекты недвижимости. Задача участников – накопить как можно больше денег и пустить по миру своих конкурентов. Всe как в классической «Монополии», только ещe круче!

    Второй выпуск «Футбольной монополии» получился максимально горячим – футболист Артeм Дзюба сыграл против шоумена Отара Кушанашвили и актeра Максима Лагашкина. Эта троица мощно повеселилась под присмотром Леонида Слуцкого.

    Час убойных шуток, забавных челленджей и попыток разорить соперников – включайте шоу на канале «Суперлига» прямо сейчас! Ссылка на видео – здесь.

    Источник: «Бомбардир»

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