Сотрудники «Спартака» покинули Промеса, Ваноли может возглавить клуб Серии А и другие новости

Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском языке после дебютного гола за команду.
Три клуба Серии А заинтересованы в приглашении экс-тренера «Спартака».
«Наполи» готов повысить зарплату Хвичи в пять раз.
Россия в июне может сыграть с еще одной сборной из Южной Америки.
Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы.
Стала известна зарплата Инфантино – президент ФИФА добился повышения на 33%.
Стало известно, чем Зарема занималась в «Спартаке».
Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене.
Стал известен самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» после Промеса – это россиянин.
Сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ.