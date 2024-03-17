Сотрудники «Спартака» покинули Промеса, Ваноли может возглавить клуб Серии А и другие новости

Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском языке после дебютного гола за команду.

Три клуба Серии А заинтересованы в приглашении экс-тренера «Спартака».

«Наполи» готов повысить зарплату Хвичи в пять раз.

Россия в июне может сыграть с еще одной сборной из Южной Америки.

Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы.

Стала известна зарплата Инфантино – президент ФИФА добился повышения на 33%.

Стало известно, чем Зарема занималась в «Спартаке».

Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене.

Стал известен самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» после Промеса – это россиянин.

Сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ.