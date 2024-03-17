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    • Сотрудники «Спартака» покинули Промеса, Ваноли может возглавить клуб Серии А и другие новости

    Сотрудники «Спартака» покинули Промеса, Ваноли может возглавить клуб Серии А и другие новости

    Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском языке после дебютного гола за команду.

    Три клуба Серии А заинтересованы в приглашении экс-тренера «Спартака».

    «Наполи» готов повысить зарплату Хвичи в пять раз.

    Россия в июне может сыграть с еще одной сборной из Южной Америки.

    Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы.

    Стала известна зарплата Инфантино – президент ФИФА добился повышения на 33%.

    Стало известно, чем Зарема занималась в «Спартаке».

    Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене.

    Стал известен самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» после Промеса – это россиянин.

    Сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ.

    Источник: «Бомбардир»

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