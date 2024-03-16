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    • Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы

    Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы

    Квинси Промес, вероятно, не вернется в Нидерланды в ближайшее время.

    Процесс его экстрадиции из ОАЭ может длиться годами.

    Адвокаты футболиста «Спартака» способны отсрочить выдачу путeм постоянных апелляций.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.

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    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (18)
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    Алексей З
    1710587451
    Вы что ох.ели ? Здесь бмжовские и Клитор с ума сойдут, пожалейте их , ускорьте процесс. *** , сколько теперь этот недоносок ржать будет, рот порвёт.
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    алдан2014
    1710588259
    Ну да,а там глядишь в Амстердаме триколор будет развиваться
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    АлексМак
    1710588344
    ...и смысл? На уголовника тратить особо ценный ресурс Сраптака.)
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    Айболид
    1710588822
    Ну и ? Что эта отсрочка даст ? Будет в КПЗ дубайском париться , лучше бы попытались срок ему скостить - глядишь через 2-3 , выйдя по условке , поиграет за Спартак .
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    Cleaner
    1710592179
    Процесс экстрадиции Промеса займет 15 лет. Все это время наркоторговец будет находиться в полицейском участке Дубайского аэропорта! И все это благодаря ПОМОЩИ СПАРТАКОВСКИХ АДВОКАТОВ! Ну ржу ни могу!!!...)))
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    DOCTOR PENALTY
    1710593201
    Контракт Промеса со Спартаком становится бессрочным. Промес будет несколько лет кормить мясом полицейских участка, в котором сидит, чтобы не высылали. )
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    алдан2014
    1710593223
    Ещё пришла такая мысль,после этой истории с Промесом,ведь наши команды могут отказаться проводить там сборы,из за патриотических соображений,так сказать.(Прогнулись под гейевропу). А деньги арабы любят и считать умеют
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