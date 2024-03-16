Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы

Квинси Промес, вероятно, не вернется в Нидерланды в ближайшее время.
Процесс его экстрадиции из ОАЭ может длиться годами.
Адвокаты футболиста «Спартака» способны отсрочить выдачу путeм постоянных апелляций.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.