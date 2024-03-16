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    • Стал известен самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» после Промеса – это россиянин

    Стал известен самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» после Промеса – это россиянин

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что Роман Зобнин получает более 3 миллионов евро в год.

    – Мы слышали, что Зобнин – самый высокооплачиваемый игрок «Спартака», не считая Квинси Промеса. Получает более 3 миллионов евро в год.

    – И что?

    – Немыслимые цифры!

    – Не стоит считать деньги в чужом кармане. Могу лишь сказать, что Роман внес огромный вклад в чемпионство «Спартака», тогда же и пятилетний контракт на новых условиях подписал. Конечно, мы понимаем, что на сегодняшний день это многовато. Но в 2018-м руководству так не казалось. Да и к игроку-то какие вопросы? Здесь надо отдать должное его агенту. Хорошо сработал.

    • У 30-летнего Зобнина контракт до 2025 года.
    • Игрок стоит 5 миллионов евро.
    • У Романа за «Спартак» 241 матч, 16 голов, 18 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (13)
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    FRZZ
    1710609937
    С ума сойти, дерево деревом, получает 3 млн. евро в год.
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    alefreddy
    1710610629
    перегретый контракт однозначно
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    qawzsexdr
    1710612072
    Разбазариввют народные деньги, Лукойл народное достояние.
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    JIEGEHDA
    1710613448
    А фанаты Спартака считают что зарплата в 2 ляма евро у Клаудиньо Вендела и Дугласа Сантоса не реальные
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    ...уефан
    1710613551
    ...за 3 ляма не бегать надо, а летать)...
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    Cleaner
    1710614853
    Даже чуть меньше, чем МИЛЛИОН РУБЛЕЙ В ДЕНЬ. Нормальный контракт, не беспокойте Зобнина по пустякам...)
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    Ziklop
    1710615552
    обидно что пробив себе большой оклад, парень перестал тренироваться и выходит без огонька в глазах играть за команду! сдулся он после подписания контракта.
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    Азбука
    1710615691
    А у Промеса значит больше. Теперь ему денежные переводы прямо в тюрьму или на счёт в банке. Вроде контракт пока действует и денежка капает.
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