Стал известен самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» после Промеса – это россиянин

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что Роман Зобнин получает более 3 миллионов евро в год.

– Мы слышали, что Зобнин – самый высокооплачиваемый игрок «Спартака», не считая Квинси Промеса. Получает более 3 миллионов евро в год.

– И что?

– Немыслимые цифры!

– Не стоит считать деньги в чужом кармане. Могу лишь сказать, что Роман внес огромный вклад в чемпионство «Спартака», тогда же и пятилетний контракт на новых условиях подписал. Конечно, мы понимаем, что на сегодняшний день это многовато. Но в 2018-м руководству так не казалось. Да и к игроку-то какие вопросы? Здесь надо отдать должное его агенту. Хорошо сработал.