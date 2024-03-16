Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков вспомнил период работы в команде Доменико Тедеско.

Немец объявил о решении не продлевать контракт в декабре 2020 года.

Тедеско покинул команду по окончании сезона-2020/21.

Сейчас он тренирует сборную Бельгии.

– Совместными усилиями договорились, что Доменико не просто дорабатывает полсезона – выкладывается на полную катушку, а мы помогаем ему выжать из команды максимум. Получилось! Проводили Тедеско серебряными медалями.

– Но сперва он извинился перед командой?

– Да! Это ключевой момент. Футболистов реально шокировало его заявление об уходе, они не поняли решения тренера. Он должен был вернуться в коллектив – в прямом и переносном смысле.

– Правда, что Тедеско встал на одно колено и попросил у игроков прощения?

– Говорят, так и было. Я не присутствовал. В любом случае он смог переступить через себя. Не думаю, что для него это стало большой проблемой, Доменико искренне привязался к ребятам.

– Команда жест оценила?

– Разумеется. Отсюда и результат. Хотя во второй половине сезона было два непростых отрезка, когда мне пришлось вмешаться, подолгу разговаривать с игроками и тренерами.