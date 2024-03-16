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    • Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене

    Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков вспомнил период работы в команде Доменико Тедеско.

    • Немец объявил о решении не продлевать контракт в декабре 2020 года.
    • Тедеско покинул команду по окончании сезона-2020/21.
    • Сейчас он тренирует сборную Бельгии.

    – Совместными усилиями договорились, что Доменико не просто дорабатывает полсезона – выкладывается на полную катушку, а мы помогаем ему выжать из команды максимум. Получилось! Проводили Тедеско серебряными медалями.

    – Но сперва он извинился перед командой?

    – Да! Это ключевой момент. Футболистов реально шокировало его заявление об уходе, они не поняли решения тренера. Он должен был вернуться в коллектив – в прямом и переносном смысле.

    – Правда, что Тедеско встал на одно колено и попросил у игроков прощения?

    – Говорят, так и было. Я не присутствовал. В любом случае он смог переступить через себя. Не думаю, что для него это стало большой проблемой, Доменико искренне привязался к ребятам.

    – Команда жест оценила?

    – Разумеется. Отсюда и результат. Хотя во второй половине сезона было два непростых отрезка, когда мне пришлось вмешаться, подолгу разговаривать с игроками и тренерами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1710603945
    ...ох, уж эти европейцы, чуть что, зразу на колени...
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    dim29
    1710604565
    Что-бы Вы писаки без Спартака делали.мудаки мудадачть и мудаков под муддакивают.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710605102
    Клоун и есть клоун) шизнутый тедеско кому там в Сочи денег отвалил было дело)) или лошара или тоже нарик или ненормальный)) на допинге и в сговоре с судьями и все победы! По игре спартак лет 15 точно ну никакой
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    Алексей З
    1710606188
    "Говорят"... а вы выносите как факт. Одна.Баба.Сказала Блдь, когда же в нашей стране прекратят врать на каждом шагу.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710606952
    Секта епт! Гыгыгы
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