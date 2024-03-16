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    Стало известно, чем Зарема занималась в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о вовлеченности жены экс-владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в дела клуба.

    «В августе 2021-го Дмитрий Попов ушел, четыре месяца спортивного директора в клубе не было, а в декабре взяли Луку Каттани.

    С тех пор в переговорах активно участвовала Зарема. Она лично встречалась с агентами, все контролировала. Воровать у самой себя ей точно смысла не было и нет. За мужа и его финансы Зарема горой», – сказал Мележиков.

    • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
    • При нем клуб выиграл все российские трофеи.
    • Мележиков был в «Спартаке» в 2015-2023 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (8)
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    VVM1964
    1710599663
    Само собой, это же не Зенит, где растранжиривают государственные деньги !)))
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    Cleaner
    1710599827
    Зарема НЕ ВОРОВАЛА у самой себя. Вот что она в клубе делала. А мы то все тут голову ломали, чем же это Зарема в Спартаке занималась!!!...)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710599882
    эскорт это тоже работа. Гыгыгы
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