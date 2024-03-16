Стало известно, чем Зарема занималась в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о вовлеченности жены экс-владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в дела клуба.

«В августе 2021-го Дмитрий Попов ушел, четыре месяца спортивного директора в клубе не было, а в декабре взяли Луку Каттани.

С тех пор в переговорах активно участвовала Зарема. Она лично встречалась с агентами, все контролировала. Воровать у самой себя ей точно смысла не было и нет. За мужа и его финансы Зарема горой», – сказал Мележиков.