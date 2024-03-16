Россия в июне может сыграть с еще одной сборной из Южной Америки

Стал известен новый потенциальный соперник сборной России в 2024 году.
Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад допустил проведение товарищеского матча в июне.
– Сборные России и Чили могут сыграть в этом году?
– Если будет такая возможность, то мы можем утвердить этот матч не позднее следующей недели. В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть еще один матч – со сборной России. Но я не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки.
Лично я совсем не против игры между Чили и Россией. Футбол стоит отдельно от всего. Российская команда, конечно, была бы хорошим соперником для нашей сборной.
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