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    • Россия в июне может сыграть с еще одной сборной из Южной Америки

    Россия в июне может сыграть с еще одной сборной из Южной Америки

    Стал известен новый потенциальный соперник сборной России в 2024 году.

    Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад допустил проведение товарищеского матча в июне.

    – Сборные России и Чили могут сыграть в этом году?

    – Если будет такая возможность, то мы можем утвердить этот матч не позднее следующей недели. В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть еще один матч – со сборной России. Но я не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки.

    Лично я совсем не против игры между Чили и Россией. Футбол стоит отдельно от всего. Российская команда, конечно, была бы хорошим соперником для нашей сборной.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710581843
    С Чили это нормально,крепкая команда
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    ...уефан
    1710582474
    ... неплохой вариант...
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    Спартач80
    1710582852
    Чили, это уже серьёзный соперник.
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