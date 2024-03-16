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    Подробности прощания Федуна со «Спартаком»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как в 2022 году прощался с командой Леонид Федун.

    • Федун владел клубом с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» под управлением «Лукойла».

    – Прощальный банкет Федуна был?

    – Месяца через два Федун собрал футболистов и некоторых сотрудников клуба в одном из московских ресторанов. Славно посидели. Ребята произнесли массу теплых слов, искренне поблагодарили Леонида Арнольдовича за все, что для них сделал. Это было важно и для Федуна, который всю душу вложил в «Спартак», и для ребят, которые действительно хорошо к нему относились.

    – Сейчас общаетесь?

    – Поздравляем друг друга с праздниками.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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