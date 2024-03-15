«Лига Ставок» запускает новый сезон OnlyFacts с Марией Орзул

На Youtube-канале «Суперлига» стартует новый сезон популярного шоу OnlyFacts. Его ведущая, амбассадор «Лиги Ставок» Мария Орзул, выясняет, насколько хорошо блогеры, комики и спортсмены знают факты об известных футболистах.

Героями первого выпуска нового сезона стали лидеры прошлых программ – стендап-комик Фил Воронин и один из главных футбольных блогеров Васант Балан.

Кто из футболистов создал рэп-группу? Какой игрок получил школьный аттестат в 28 лет? Кто из топ-игроков озвучивал роль мультфильме «Корпорация монстров»? Ответы на эти и многие другие вопросы доступны по ссылке.