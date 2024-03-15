«Лига Ставок» запускает новый сезон OnlyFacts с Марией Орзул

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    На Youtube-канале «Суперлига» стартует новый сезон популярного шоу OnlyFacts. Его ведущая, амбассадор «Лиги Ставок» Мария Орзул, выясняет, насколько хорошо блогеры, комики и спортсмены знают факты об известных футболистах.

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    Кто из футболистов создал рэп-группу? Какой игрок получил школьный аттестат в 28 лет? Кто из топ-игроков озвучивал роль мультфильме «Корпорация монстров»? Ответы на эти и многие другие вопросы доступны по ссылке.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2024 16:00
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