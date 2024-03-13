Размер неустойки Абаскаля, вылет «Краснодара» из Кубка, новая команда Карреры и другие новости

«Спартак» согласился выплатить компенсацию «Браге» за расторжение контракта с Жорже
Сарри объявил об уходе с поста главного тренера «Лацио»
УЕФА со следующего сезона изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Стала известна сумма неустойки в контракте Абаскаля со «Спартаком»
В сборную России вызвали еще одного вратаря из европейского чемпионата
«Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Фонбет Кубка России, ЦСКА прошел «Ростов»
«Милану» грозит исключение из еврокубков – в офисах клуба прошли обыски
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Каррера нашел новую команду – он не тренировал почти три года
«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в 1/4 финала ЛЧ, «Арсенал» победил «Порту» в серии пенальти – известны уже 6 из 8 четвертьфиналистов турнира