Размер неустойки Абаскаля, вылет «Краснодара» из Кубка, новая команда Карреры и другие новости

«Спартак» согласился выплатить компенсацию «Браге» за расторжение контракта с Жорже

Сарри объявил об уходе с поста главного тренера «Лацио»

УЕФА со следующего сезона изменит жеребьевку Лиги чемпионов

Стала известна сумма неустойки в контракте Абаскаля со «Спартаком»

В сборную России вызвали еще одного вратаря из европейского чемпионата

«Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Фонбет Кубка России, ЦСКА прошел «Ростов»

«Милану» грозит исключение из еврокубков – в офисах клуба прошли обыски

Клуб Малкома установил мировой рекорд

Каррера нашел новую команду – он не тренировал почти три года

«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в 1/4 финала ЛЧ, «Арсенал» победил «Порту» в серии пенальти – известны уже 6 из 8 четвертьфиналистов турнира