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    • Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в 1/4 финала

    Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в 1/4 финала

    «Барселона» победила «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Каталонцы дома выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Фермина Лопеса, Жоау Канселу и Роберта Левандовски. У гостей отличился Амир Ррахмани.

    По сумме двух встреч «Барса» прошла в следующий раунд турнира. Первая игра в Неаполе завершилась ничьей 1:1.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лопес, 15; 2:0 – Канселу, 17; 2:1 – Ррахмани, 30; 3:1 – Левандовски, 83.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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