Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1) и вышла в 1/4 финала

«Барселона» победила «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы дома выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Фермина Лопеса, Жоау Канселу и Роберта Левандовски. У гостей отличился Амир Ррахмани.

По сумме двух встреч «Барса» прошла в следующий раунд турнира. Первая игра в Неаполе завершилась ничьей 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лопес, 15; 2:0 – Канселу, 17; 2:1 – Ррахмани, 30; 3:1 – Левандовски, 83.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов