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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Наполи
Барселона - Наполи: обзор матча 12 марта 2024
Барселона
12.03.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
15'
Ф. Лопес
17'
Ж. Канселу
83'
Р. Левандовски
30'
А. Ррахмани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Наполи
90'
+2
Замена
С. Нгонг
️️️️
Х. Кварацхелия
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Роберто
83'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Рафинья
81'
78'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Траоре
67'
Желтая карточка
М. Оливера
64'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
64'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
63'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
С. Роберто
️️️️
Ф. Лопес
60'
Замена
О. Ромеу
️️️️
А. Кристенсен
60'
45'
+3
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Л. Ямаль
44'
30'
ГОЛ! 2:1!
А. Ррахмани
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
А. Кристенсен
19'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Канселу
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лопес
Пас отдал
Рафинья
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
10
Ламин Ямаль
ЛП
15
Андреас Кристенсен
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛП
99
Франк Ангисса
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
21
Маттео Политано
ПП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
35
Йеспер Линдстрем
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-4-1
1
тер Стеген
2
Канселу
5
Кубарси
33
Араухо
23
Кунде
15
Кристенсен
10
Ямаль
20
Гюндоган
7
Лопес
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-4-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
6
Мариу Руй
99
Ангисса
21
Политано
68
Лоботка
25
Траоре
7
Кварацхелия
45
Осимхен
7
Лопес
6
Роберто
6
Роберто
7
Лопес
15
Кристенсен
21
Ромеу
21
Ромеу
15
Кристенсен
11
Рафинья
79
Феликс
79
Феликс
11
Рафинья
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
7
Кварацхелия
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Кварацхелия
25
Траоре
18
Распадори
18
Распадори
25
Траоре
Остались в запасе
Барселона
Наполи
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Барселона - Наполи
2
3
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
16
Офсайды
1
4
Количество передач
460
473
Сейвы
3
7
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.24
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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