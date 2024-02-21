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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Барселона
Наполи - Барселона: обзор матча 21 февраля 2024
Наполи
21.02.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
75'
В. Осимхен
60'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Барселона
86'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Педри
86'
Замена
О. Ромеу
️️️️
А. Кристенсен
80'
Замена
Рафинья
️️️️
Л. Ямаль
78'
Желтая карточка
А. Кристенсен
76'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
76'
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Политано
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Ф. Ангисса
75'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Х. Кварацхелия
68'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Й. Каюсте
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Педри
16'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛП
99
Франк Ангисса
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
8
Педри
ЛП
15
Андреас Кристенсен
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
25
Хамед Траоре
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-4-1
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
7
Кварацхелия
2
Каюсте
68
Лоботка
21
Политано
45
Осимхен
4-1-4-1
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Араухо
26
Мартинес
2
Канселу
15
Кристенсен
10
Ямаль
21
де Йонг
20
Гюндоган
8
Педри
9
Левандовски
2
Каюсте
25
Траоре
25
Траоре
2
Каюсте
7
Кварацхелия
35
Линдстрем
35
Линдстрем
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
15
Кристенсен
21
Ромеу
21
Ромеу
15
Кристенсен
10
Ямаль
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Ямаль
8
Педри
79
Феликс
79
Феликс
8
Педри
Остались в запасе
Наполи
Барселона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
Главный тренер
Франческо Кальцона
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Наполи - Барселона
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
14
Офсайды
4
1
Количество передач
464
496
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.72
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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