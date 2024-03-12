УЕФА со следующего сезона изменит жеребьевку Лиги чемпионов

Начиная с сезона-2024/25, изменится не только формат Лиги чемпионов, но и проведение жеребьевки.
УЕФА сделает процесс автоматизированным – для распределения команд будут использоваться компьютеры.
Такое решение принято в связи с тем, что традиционная жеребьевка с вытаскиванием шариков заняла бы очень много времени, учитывая новый формат ЛЧ.
Эксперты подсчитали, что потребовалось бы около 900 шаров и 3-4 часа времени.
В УЕФА сейчас работают над тем, чтобы процедура не могла подвергнуться вмешательству со стороны третьих лиц.
- Со следующего сезона групповая стадия Лиги чемпионов проводиться не будет.
- В основном этапе турнира сыграют 36 команд.
- Каждый клуб проведет 8 матчей против разных соперников – по 4 дома и в гостях.