УЕФА со следующего сезона изменит жеребьевку Лиги чемпионов

Начиная с сезона-2024/25, изменится не только формат Лиги чемпионов, но и проведение жеребьевки.

УЕФА сделает процесс автоматизированным – для распределения команд будут использоваться компьютеры.

Такое решение принято в связи с тем, что традиционная жеребьевка с вытаскиванием шариков заняла бы очень много времени, учитывая новый формат ЛЧ.

Эксперты подсчитали, что потребовалось бы около 900 шаров и 3-4 часа времени.

В УЕФА сейчас работают над тем, чтобы процедура не могла подвергнуться вмешательству со стороны третьих лиц.