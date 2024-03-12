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    • УЕФА со следующего сезона изменит жеребьевку Лиги чемпионов

    УЕФА со следующего сезона изменит жеребьевку Лиги чемпионов

    Начиная с сезона-2024/25, изменится не только формат Лиги чемпионов, но и проведение жеребьевки.

    УЕФА сделает процесс автоматизированным – для распределения команд будут использоваться компьютеры.

    Такое решение принято в связи с тем, что традиционная жеребьевка с вытаскиванием шариков заняла бы очень много времени, учитывая новый формат ЛЧ.

    Эксперты подсчитали, что потребовалось бы около 900 шаров и 3-4 часа времени.

    В УЕФА сейчас работают над тем, чтобы процедура не могла подвергнуться вмешательству со стороны третьих лиц.

    • Со следующего сезона групповая стадия Лиги чемпионов проводиться не будет.
    • В основном этапе турнира сыграют 36 команд.
    • Каждый клуб проведет 8 матчей против разных соперников – по 4 дома и в гостях.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:07
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1710261524
    ...интересно конечно! Но нам сейчас - это не в тему... А задумка неплохая...
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