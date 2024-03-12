«Милану» грозит исключение из еврокубков – в офисах клуба прошли обыски

У «Милана» возникли проблемы с правоохранительными органами Италии.

Финансовая гвардия устроила обыски в офисах клуба, для проведения экспертизы были изъяты документы и компьютерное оборудование.

Возникли подозрения, что Elliott Management продолжает владеть «Миланом», несмотря на продажу RedBird Capital Partners в 2022 году.

Если это будет доказано, УЕФА сможет исключить «Милан» из еврокубков.

Дело в том, что Elliott Management сейчас принадлежит «Лилль», а клубам с одним владельцем запрещено участвовать в одном турнире под эгидой УЕФА.