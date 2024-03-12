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    • «Спартак» согласился выплатить компенсацию «Браге» за расторжение контракта с Жорже

    «Спартак» согласился выплатить компенсацию «Браге» за расторжение контракта с Жорже

    «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход главного тренера Артура Жорже, если о его назначении в московский клуб договорятся до конца сезона. По данным A Bola, в руководстве португальского клуба не хотят менять тренера по ходу решающего отрезка сезона.

    52-летний Жорже вошел в список кандидатов на пост тренера «Спартака» на случай отставки Гильермо Абаскаля. Интерес к нему основан на инициативе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который ранее работал в скаутинговом отделе «Бенфики». Об интересе со стороны «Спартака» уже проинформирован агент тренера.

    • «Брага» занимает 4-е место в чемпионате Португалии. Отставание от лидирующего «Спортинга» – 12 очков.
    • «Спартак» с 31 очком после 20 туров идет 6-м в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии (9)
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    WE ARE FOR PETER
    1710238918
    Толку то все равно не будет
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    BVG4
    1710240670
    Ему, наряду с должностью гл.тренера поросят, ещё и роль почтальона Печкина на Мосфильме, несомненно подошла бы (когда он с усами)! Ну по крайней мере, гримировать не пришлось бы, да и лишняя прибавка к зарплате не помешает! Вон Промесу недоплачивали, так тот вынужден был параллельно в наркоторговле подрабатывать:)))
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    ...уефан
    1710241639
    ...предлагаю поставить грандиозный эксперимент - управлять Спартаком будет ИИ с физическим и психологическим управлением игроками через установленные металлические ошейники со стимулированием электротоком с различной силой и частотой, а также вариативным напряжением...
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