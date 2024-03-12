«Спартак» согласился выплатить компенсацию «Браге» за расторжение контракта с Жорже

«Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход главного тренера Артура Жорже, если о его назначении в московский клуб договорятся до конца сезона. По данным A Bola, в руководстве португальского клуба не хотят менять тренера по ходу решающего отрезка сезона.

52-летний Жорже вошел в список кандидатов на пост тренера «Спартака» на случай отставки Гильермо Абаскаля. Интерес к нему основан на инициативе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который ранее работал в скаутинговом отделе «Бенфики». Об интересе со стороны «Спартака» уже проинформирован агент тренера.