Мостовой согласился возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность стать главным тренером команды.

«Спартак» ищет нового тренера? Я готов возглавить клуб, какие проблемы то. Вторым тренером, пятым и так далее. Обещаю, буду также прыгать и скакать на бровке, я в хорошей форме. В футбол я играл, что-то понимаю в нем», – сказал Мостовой.