Мостовой согласился возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность стать главным тренером команды.
«Спартак» ищет нового тренера? Я готов возглавить клуб, какие проблемы то. Вторым тренером, пятым и так далее. Обещаю, буду также прыгать и скакать на бровке, я в хорошей форме. В футбол я играл, что-то понимаю в нем», – сказал Мостовой.
- В воскресенье «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
- Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
- Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 годы.