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    Мостовой согласился возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность стать главным тренером команды.

    «Спартак» ищет нового тренера? Я готов возглавить клуб, какие проблемы то. Вторым тренером, пятым и так далее. Обещаю, буду также прыгать и скакать на бровке, я в хорошей форме. В футбол я играл, что-то понимаю в нем», – сказал Мостовой.

    • В воскресенье «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
    • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 годы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (21)
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    NewLife
    1710241900
    Шурочка согласна выйти замуж за князя Потоцкого, осталось только его самого спросить.
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    mahan
    1710242520
    Лучше совсем без тренера, чем с Мостовым.
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    DVOK68
    1710243124
    Сарказм от Ляксандра.
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    MazaiNN
    1710243144
    Царю по регламенту шут необходим.
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    Romeo 123
    1710243933
    Да спартаку нужны попрыгунчики и клоуны , без них скучно
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    DOCTOR PENALTY
    1710244740
    Возглавить Спартак пятым тренером... )))
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    rash1959
    1710245949
    Разводи ягодицы пошире, чтобы всё "назначение" влезло (по простому - )(уй тебе в )!(опу)
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    vmonomah17
    1710246282
    Лучше Карпина или Юрана. Но с другой стороны, эти тренеры принципиальные и не подогнуться ни под кого, а в Спартаке постоянно идет закулисная игра.
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    FRZZ
    1710247040
    Думаю хуже не будет.
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    Cleaner
    1710247998
    Александр, как я буду рад твоему назначению! Это будет просто сказка для всех болельщиков! Поводов ПОРЖАТЬ будет хоть отбавляй!!!...)))
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