Лига 1 получила спонсорское предложение от «Макдоналдса»

Новым титульным спонсором Лиги 1 с сезона-2024/25 может стать «Макдоналдс». По данным журналиста Даниэля Риоло, по новому контракту Профессиональная лига Франции (LFP) будет получать 20 миллионов евро за сезон. В таком случае соревнование будет называться «Макдоналдс Лига 1».

Сейчас турнир называется Лига 1 Uber Eats, но контракт с нынешним титульным спонсором рассчитан до конца сезона. По нынешнему соглашению LFP получает 15 миллионов евро за сезон.

«Все коммерческие переговоры во французском футболе вращаются только вокруг «ПСЖ». Простите, но это так. Uber Eats хотели продлить контракт, но собирались платить гораздо меньше, учитывая аудиторию на Prime Video. Тем более, что было не так много людей, которым нравилось это название.

И тут президент LFP Винсент Лабрюн увидел, как на его стол легла папка с кругленькой суммой. Это «Макдоналдс». Пока об этом не хотят объявлять, потому что сообщение еще только готовят. Они работают над этим», – сказал Риоло.