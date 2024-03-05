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    Лига 1 получила спонсорское предложение от «Макдоналдса»

    Новым титульным спонсором Лиги 1 с сезона-2024/25 может стать «Макдоналдс». По данным журналиста Даниэля Риоло, по новому контракту Профессиональная лига Франции (LFP) будет получать 20 миллионов евро за сезон. В таком случае соревнование будет называться «Макдоналдс Лига 1».

    Сейчас турнир называется Лига 1 Uber Eats, но контракт с нынешним титульным спонсором рассчитан до конца сезона. По нынешнему соглашению LFP получает 15 миллионов евро за сезон.

    «Все коммерческие переговоры во французском футболе вращаются только вокруг «ПСЖ». Простите, но это так. Uber Eats хотели продлить контракт, но собирались платить гораздо меньше, учитывая аудиторию на Prime Video. Тем более, что было не так много людей, которым нравилось это название.

    И тут президент LFP Винсент Лабрюн увидел, как на его стол легла папка с кругленькой суммой. Это «Макдоналдс». Пока об этом не хотят объявлять, потому что сообщение еще только готовят. Они работают над этим», – сказал Риоло.

    • Сервис Uber Eats стал титульным спонсором Лиги 1 с сезона-2020/21. Ранее им был мебельный магазин Conforama.
    • В текущем чемпионате Франции лидирует «ПСЖ» с 55 очками после 24 матчей. Второе место с 46 очками занимает «Брест».

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    Источник: Onze Mondial

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    05.03.2024 11:20
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1709627559
    Этим миром правят деньги. Остальное все бла бла бла. Если завтра ПорнХаб предложит 50 мультов то будете гордо носить это название. И не важно какая это страна. Варьируется только сумма контракта.
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    гууд
    1709627664
    и вот вам "пам-пам-пам-пам" а РПЛ на следующий сезон спонсор " лучший футбол и точка" ))))
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