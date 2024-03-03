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    • Брат Федуна прокомментировал информацию, что экс-владелец «Спартака» в 90-е жил в коробке из-под телевизора

    Брат Федуна прокомментировал информацию, что экс-владелец «Спартака» в 90-е жил в коробке из-под телевизора

    Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию, что родственник жил в 90-е годы в аэропорту в коробке из-под телевизиора.

    «Может, и было такое, а может, не было. Мне он про это особо не рассказывал. А что в этом такого? Леонид Арнольдович не сразу же стал тем, кем стал. Так что вполне может быть.

    Он и на вертолете падал, и в тайге несколько дней жил на морозе. Многое в жизни было, все с неба не приходит. Сейчас в жизни у Леонида все хорошо. Дай бог, чтобы продолжалось так, как есть», – сказал Андрей Федун.

    • Леонид Федун завладел «Спартаком» в 2004 году.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Федун покинул «Спартак» в 2022 году.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2024 11:08
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    Комментарии (9)
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    paracetamol
    1709455021
    Как бы его опять туда запихнуть?
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    NewLife
    1709455092
    Кончай бухать !!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709457108
    Секта,хуситы, до сих в коробках живут,мозг то пустой)
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    slavutiq70
    1709457853
    Ага в коробке ...
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    fakeid
    1709460521
    из-под холодильника, скорее. в 90е не было такого размера телевизоров.
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    Pooodle
    1709504012
    ...Он и на вертолете падал, и в тайге несколько дней жил на морозе.... Не думаю, что это по своей поросячьей воли)))
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