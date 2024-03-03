Брат Федуна прокомментировал информацию, что экс-владелец «Спартака» в 90-е жил в коробке из-под телевизора

Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию, что родственник жил в 90-е годы в аэропорту в коробке из-под телевизиора.

«Может, и было такое, а может, не было. Мне он про это особо не рассказывал. А что в этом такого? Леонид Арнольдович не сразу же стал тем, кем стал. Так что вполне может быть.

Он и на вертолете падал, и в тайге несколько дней жил на морозе. Многое в жизни было, все с неба не приходит. Сейчас в жизни у Леонида все хорошо. Дай бог, чтобы продолжалось так, как есть», – сказал Андрей Федун.

Леонид Федун завладел «Спартаком» в 2004 году.

При нем клуб взял все российские трофеи.

Федун покинул «Спартак» в 2022 году.

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