Генич: «Зенит» должен выносить «Спартак»

Комментатор Константин Генич высказался о матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».
«Если отталкиваться от вещей на поверхности, то «Зенит» должен выносить «Спартак». Но я соглашусь с Игорем Шалимовым. У «Спартака» наконец‑то есть определенная схема, которую наигрывали с осени.
Если пойдет у «Спартака», то может не проиграть. Но мы знаем уровень «Зенита», команда предельно мотивирована. Но если чуть не доиграет в каких‑то моментах, то «Спартак» может не проиграть», – сказал Генич.
- Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. «Спартак» идет 5-м, на счету красно-белых 30 очков.
- В 1-м круге «Зенит» победил в Москве со счетом 3:1.
Источник: «Матч ТВ»