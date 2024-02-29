Генич: «Зенит» должен выносить «Спартак»

Комментатор Константин Генич высказался о матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Если отталкиваться от вещей на поверхности, то «Зенит» должен выносить «Спартак». Но я соглашусь с Игорем Шалимовым. У «Спартака» наконец‑то есть определенная схема, которую наигрывали с осени.

Если пойдет у «Спартака», то может не проиграть. Но мы знаем уровень «Зенита», команда предельно мотивирована. Но если чуть не доиграет в каких‑то моментах, то «Спартак» может не проиграть», – сказал Генич.