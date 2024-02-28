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Генич объяснил, в чем заключается ДНК «Спартака»

28 февраля 2024, 15:30
31

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил сущность «Спартака».

«Что мешает «Спартаку»? Суетливость и завышенные ожидания. У «Спартака» очень большое количество игроков, и, мне кажется, надо где-то чуть чистку состава произвести. Зимой этого не было сделано, хотя некоторые позиции «Спартак» отсек, исключив из заявки, но это были не определяющие игроки.

Плюс «Спартак» всегда под сумасшедшим давлением, болельщики ждут, все говорят, что нужна конкуренция.

Но «Спартаку» не хватает стабильности, начинается суетливость, поиск виноватых, дергание и воспитание игроков, как это было с Литвиновым, Соболевым и Джикией.

Поэтому «Спартак» не может жить спокойно. Наверное, в этом его ДНК, в этом его и прелесть. Такие команды вспыхивают и очень быстро гаснут», – сказал Генич на ютуб-канале Геннадия Орлова.

  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • 2 марта команда сыграет в 19-м туре с «Зенитом».
  • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
Комментарии (31)
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ВасяК
1709124145
Че сказал, сам то понял???
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...уефан
1709126029
...говорил много, долго, даже про ДНК вспомнил, что мог, но "ниочем"...
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DOCTOR PENALTY
1709135321
Говненич заблудился. (((
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ivany4
1709139579
Деградация представителей срач-тв в лучшем виде!!!
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шахта Заполярная
1709142560
Есть генич еще 15 команд, но тебя газовое сми направило взять только лучшее днк, видать изучать будут, отчего у Спартака такая популярность.
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mihail200606
1709144754
Какое там ДНК...
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