Генич объяснил, в чем заключается ДНК «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил сущность «Спартака».

«Что мешает «Спартаку»? Суетливость и завышенные ожидания. У «Спартака» очень большое количество игроков, и, мне кажется, надо где-то чуть чистку состава произвести. Зимой этого не было сделано, хотя некоторые позиции «Спартак» отсек, исключив из заявки, но это были не определяющие игроки.

Плюс «Спартак» всегда под сумасшедшим давлением, болельщики ждут, все говорят, что нужна конкуренция.

Но «Спартаку» не хватает стабильности, начинается суетливость, поиск виноватых, дергание и воспитание игроков, как это было с Литвиновым, Соболевым и Джикией.

Поэтому «Спартак» не может жить спокойно. Наверное, в этом его ДНК, в этом его и прелесть. Такие команды вспыхивают и очень быстро гаснут», – сказал Генич на ютуб-канале Геннадия Орлова.