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  • Губерниев назвал условие для победы «Зенита» над «Спартаком»

Губерниев назвал условие для победы «Зенита» над «Спартаком»

28 февраля 2024, 13:36
8

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что «Зенит» является фаворитом в домашнем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака». По его словам, петербуржцы победят, если покажут себя в игре с лучшей стороны.

– В целом «Зенит», конечно, должен догонять «Краснодар». И команда, конечно, все сделает, чтобы чемпионство не упустить. «Спартак» – непредсказуемый, поэтому мне кажется, что все-таки фаворит – «Зенит». «Спартак» может выиграть даже крупно, а может крупно проиграть. «Спартак» – такая команда, которая может шарахаться в обе стороны, «Зенит» понадежнее.

– Есть что-то, что могло бы помочь «Спартаку»?

– Интерпол? Изъять Промеса? Первое, что мне приходит в голову. Второе, «Зенит» сейчас сильнее «Спартака». Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет.

– Удастся обойтись без эксцессов в матче?

– Вообще, мы ждем футбол. Я не знаю, чего вы ждете? Я футбол жду. Какие там могут быть эксцессы? Эмоции? Но если эмоции захлестнут игроков, значит, они плохие спортсмены. Достаточно хорошие футболисты и в «Спартаке», и в «Зените». Почему их должны эмоции захлестнуть? Профессиональные футболисты должны играть, приносить пользу командам. Может, мы и футбол посмотрим нормально. Я на это надеюсь.

  • Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. «Спартак» идет пятым, на счету красно-белых 30 очков.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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...уефан
1709117326
...даже ЭТО сюда шнобель сунуло...
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Vasilys
1709119230
Губер шарит...
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NewLife
1709119241
Отвратительный тип.
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...уефан
1709119978
... какой дурак его к футболу близко подпустил? Так дело пойдет, он ещё и хоккей комментировать начнет(...
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BVG4
1709121850
Обшарил весь интернет, попытался найти, где этот губошлеп ну хоть что ни будь написал бы о весле, он ведь тут профессионал - МС!!! (конструкция, состав, применяемые материалы, правильный хват и т.д.), или академической гребле. Но нет , пищит дурак, но лезет в футбольную тему, где - ну, ни в зуб ногой, ни в попу пальцем....
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шахта Заполярная
1709128222
Где таких губашлепов выращивают. Видать газу нанюхался в нахаляву и понесло.
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portero
1709137685
Какое-то гадание, может выиграть крупно, может проиграть крупно.... короче как карта ляжет, с какой ноги встанет, у кого и на кого....
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