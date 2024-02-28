Губерниев назвал условие для победы «Зенита» над «Спартаком»

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что «Зенит» является фаворитом в домашнем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака». По его словам, петербуржцы победят, если покажут себя в игре с лучшей стороны.

– В целом «Зенит», конечно, должен догонять «Краснодар». И команда, конечно, все сделает, чтобы чемпионство не упустить. «Спартак» – непредсказуемый, поэтому мне кажется, что все-таки фаворит – «Зенит». «Спартак» может выиграть даже крупно, а может крупно проиграть. «Спартак» – такая команда, которая может шарахаться в обе стороны, «Зенит» понадежнее.

– Есть что-то, что могло бы помочь «Спартаку»?

– Интерпол? Изъять Промеса? Первое, что мне приходит в голову. Второе, «Зенит» сейчас сильнее «Спартака». Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет.

– Удастся обойтись без эксцессов в матче?

– Вообще, мы ждем футбол. Я не знаю, чего вы ждете? Я футбол жду. Какие там могут быть эксцессы? Эмоции? Но если эмоции захлестнут игроков, значит, они плохие спортсмены. Достаточно хорошие футболисты и в «Спартаке», и в «Зените». Почему их должны эмоции захлестнуть? Профессиональные футболисты должны играть, приносить пользу командам. Может, мы и футбол посмотрим нормально. Я на это надеюсь.