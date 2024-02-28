Генич поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака»

Комментатор Константин Генич считает, что матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» закончится результативной ничьей.

«Может ли «Спартак» обыграть «Зенит»? Конечно, может. Почему «Динамо» смогло, «Локомотив» смог? По-хорошему, из увиденного мной в предсезонку и в товарищеских матчах, хотя отталкиваться от них сложно, здесь очень много зависит от эмоций и тактики. Готовность, я думаю, примерно одинаковая у тех и у других. Для первого матча, где будут преобладать эмоции…

Конечно, «Зенит» очень мощно выглядел в товарищеских матчах, мне прям очень понравилось, как он смотрелся. Я думаю, что «Спартак» не будет ввязываться в открытый футбол с «Зенитом». И в этом, наверное, его шанс. Где-то убежать, где-то подловить на контратаках. Мне не кажется, что «Спартак» проиграет. Матч завершится результативной ничьей», – сказал Генич.