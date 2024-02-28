Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака»

28 февраля 2024, 12:56
4

Комментатор Константин Генич считает, что матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» закончится результативной ничьей.

«Может ли «Спартак» обыграть «Зенит»? Конечно, может. Почему «Динамо» смогло, «Локомотив» смог? По-хорошему, из увиденного мной в предсезонку и в товарищеских матчах, хотя отталкиваться от них сложно, здесь очень много зависит от эмоций и тактики. Готовность, я думаю, примерно одинаковая у тех и у других. Для первого матча, где будут преобладать эмоции…

Конечно, «Зенит» очень мощно выглядел в товарищеских матчах, мне прям очень понравилось, как он смотрелся. Я думаю, что «Спартак» не будет ввязываться в открытый футбол с «Зенитом». И в этом, наверное, его шанс. Где-то убежать, где-то подловить на контратаках. Мне не кажется, что «Спартак» проиграет. Матч завершится результативной ничьей», – сказал Генич.

  • Игра состоится 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. «Спартак» идет пятым, на счету красно-белых 30 очков.

Еще по теме:
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА 8
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо» 3
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ» 5
Источник: YouTube-канал Геннадий Орлов
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Свинолёт
1709115272
Предматчевая атмосфера накаляется.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1709115937
Квартиры своей нет,живу в сарае,заложил его на победу Народной команды,но мяч круглый,подстраховался,есть ещё собачья будка
Ответить
neim
1709123628
В принципе, ничейка для такой игры, отличный результат. Но что-то с трудом верится ))).
Ответить
Главные новости
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
4
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
16
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Все новости
Все новости
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
16
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
26
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
13
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+