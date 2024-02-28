Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лидса», 1/8 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Челси»: Санчес, Чилуэлл, Колвилл, Дисаси, Густо, Фернандес, Кайседо, Мудрик, Галлахер, Мадуэке, Джэксон.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Лидс»: Мелье, Грэй, Ампаду, Родон, Фирпо, Груев, Камара, Ньонто, Рюттер, Энтони, Пиру.

Главный тренер: Дэниел Фарке

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лидс»