Мэр Манчестера упомянул об успехах Гвардиолы

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле во время мероприятия в Лондоне, организованного Испанской торговой палатой в Великобритании.

«Лучший испанский экспортный продукт всех времен – это Пеп Гвардиола», – сказал Бернем.

Он также назвал Манчестер «главным футбольным городом Европы», так как сразу два клуба из него выигрывали Лигу чемпионов («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»). Такое достижение есть в активе еще только у Милана (побеждали «Милан» и «Интер»).