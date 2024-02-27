Мэр Манчестера упомянул об успехах Гвардиолы

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле во время мероприятия в Лондоне, организованного Испанской торговой палатой в Великобритании.
«Лучший испанский экспортный продукт всех времен – это Пеп Гвардиола», – сказал Бернем.
Он также назвал Манчестер «главным футбольным городом Европы», так как сразу два клуба из него выигрывали Лигу чемпионов («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»). Такое достижение есть в активе еще только у Милана (побеждали «Милан» и «Интер»).
- 53-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
- Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, 5 чемпионских титулов в АПЛ, дважды Кубок Англии, четырежды Кубок английской лиги, дважды Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Источник: Mundo Deportivo