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    • Трахтенберг выбрал лучший матч «Спартака», который он видел

    Трахтенберг выбрал лучший матч «Спартака», который он видел

    Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился воспоминаниями о матче московской команды с «Реалом» в марте 1991 года.

    – Лучший матч «Спартака», который вы видели…

    – С «Реалом» в Мадриде. 3:1. Когда никто из испанцев, несмотря на счет, не покинул своих мест.

    Более того, за минут пять до конца все стали и начали аплодировать «Спартаку».

    • 33 года назад «Спартак» на выезде победил «Реал» в Кубке чемпионов.
    • Команду тренировал Олег Романцев.
    • В ворота мадридцев забивали Дмитрий Радченко (дубль) и Валерий Шмаров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Taps
    1708588571
    Ставший надзирателем футболист рассказал, что ждет Промеса в тюрьме. https://sportmail.ru/article/football-rus-premier/59915487/
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    Cleaner
    1708589045
    Лучший матч Спартака из тех, что я видел, это матч Зенит - Спартак, который закончился со счетом 7:1( СЕМЬ:ОДИН )... И РЖУ ни могу!!!...)))
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    Pooodle
    1708595060
    Лучший матч- с Ливерпулем! Гы-гы-гы!
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