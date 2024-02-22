Трахтенберг выбрал лучший матч «Спартака», который он видел

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился воспоминаниями о матче московской команды с «Реалом» в марте 1991 года.
– Лучший матч «Спартака», который вы видели…
– С «Реалом» в Мадриде. 3:1. Когда никто из испанцев, несмотря на счет, не покинул своих мест.
Более того, за минут пять до конца все стали и начали аплодировать «Спартаку».
- 33 года назад «Спартак» на выезде победил «Реал» в Кубке чемпионов.
- Команду тренировал Олег Романцев.
- В ворота мадридцев забивали Дмитрий Радченко (дубль) и Валерий Шмаров.