Трахтенберг выбрал лучший матч «Спартака», который он видел

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился воспоминаниями о матче московской команды с «Реалом» в марте 1991 года.

– Лучший матч «Спартака», который вы видели…

– С «Реалом» в Мадриде. 3:1. Когда никто из испанцев, несмотря на счет, не покинул своих мест.

Более того, за минут пять до конца все стали и начали аплодировать «Спартаку».