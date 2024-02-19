Реакция Газизова на новость о примирении со «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил, действительно ли он подпишет мировое соглашение с московским клубом.

Сообщалось, что между сторонами будут урегулированы все судебные дела, кроме одного – касающегося Леонида Федуна.

«Это правда. Но не хотел бы говорить об этом до того, как все будет подписано», – сказал Газизов.