Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Реакция Газизова на новость о примирении со «Спартаком»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил, действительно ли он подпишет мировое соглашение с московским клубом.

    Сообщалось, что между сторонами будут урегулированы все судебные дела, кроме одного – касающегося Леонида Федуна.

    «Это правда. Но не хотел бы говорить об этом до того, как все будет подписано», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
    • Клуб пытался взыскать с функционера 93 миллиона рублей.

    Новости по теме
    «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме одного 6
    Газизов прокомментировал решение Бердыева покинуть махачкалинское «Динамо»
    «Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2024 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+