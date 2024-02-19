«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме одного

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила об урегулировании споров между клубом и Шамилем Газизовым.

При этом претензии бывшего генерального директора к экс-владельцу Леониду Федуну останутся в силе.

«В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна.

Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведем совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности.

Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», – сказала Завьялова.