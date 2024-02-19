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    • «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме одного

    «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме одного

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила об урегулировании споров между клубом и Шамилем Газизовым.

    При этом претензии бывшего генерального директора к экс-владельцу Леониду Федуну останутся в силе.

    «В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна.

    Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведем совместную пресс‑конференцию, на которой расскажем все подробности.

    Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
    • Клуб пытался взыскать с функционера 93 миллиона рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 17:17
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1708352485
    Расписка была это и так понятное дело) Шамиль же не совсем куку бодаться с лукойлом голыми руками!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708354124
    Тяжко башкиру тягаться с Лукойл
    Ответить
    ...уефан
    1708354226
    ...финансовые дебри). "Всё просто. Взять всё и поделить"(с)...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1708354971
    Свинский вопрос)
    Ответить
    СпорЦмен
    1708357173
    Стыдно за рыл!
    Ответить
    Suvorov71
    1708364491
    вот пмойка, ну все знает все ей известно, вот только срать везде могут, что молчит главная вонючка питерская вирусный fakeid
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