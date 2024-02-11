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    • Левицкий – о допинговом скандале в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал тех, кто отказывался пить таблетки»

    Левицкий – о допинговом скандале в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал тех, кто отказывался пить таблетки»

    Бывший вратарь «Спартака» Максим Левицкий вспомнил обстоятельства допингового скандала в клубе. Он случился в 2000-е годы.

    • По итогам скандала полузащитник Егор Титов был дисквалифицирован за бромантан.
    • В тот момент клубом владел Андрей Червиченко.
    • У Левицкого в 2001-2002 годах за «Спартак» 39 матчей в чемпионате России.

    «Это было после меня, но хорошо помню, как всe начиналось. Тогда убрали из «Спартака» многолетнего врача Василькова и Червиченко привeл из ЦСКА врача, которого турнули после истории с Перхуном.

    Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против «Ливерпуля». Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: «Это витамины, уснeшь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прорыли.

    Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь таблетки, я отказывался наотрез.

    В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. Это проверенное и допингом не является. В «Сент-Этьене» я четыре раза попадал на допинг-тест и всe, что я принимал, – ни разу в моих пробах не находили допинг. Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушeл из «Спартака», и он попался. А Червиченко ещe и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки», – рассказал Левицкий изданию «Украинский футбол».

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 08:45
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    Комментарии (17)
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    TIMOTHY
    1707633932
    Все победы ваши с душком! То судей подкормите,то вот допинги всевозможные вылазят наружу за всю историю
    Ответить
    TIMOTHY
    1707633997
    Один Левицкий молодец,не поддался на уговоры и не пил колеса и не кололся)) умора с вас секта
    Ответить
    TIMOTHY
    1707634068
    Ждём ещё интервью от других бывших футболеров секты клуба! Тема то интересная))
    Ответить
    ramblernasheveverythng
    1707636970
    Вывсёврёти !
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707637832
    Вот они чемпионства антинародных, когда жрали вёдрами бромонтан. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
    Ответить
    САДЫЧОК
    1707638801
    Этот червяк преступник!
    Ответить
    ...уефан
    1707650934
    ...да я смотрю, на этой ветке одни невинные девочки от спорта, собрались)...
    Ответить
    ...уефан
    1707651709
    ... Марадона всю жизнь по "коксом" был)))...
    Ответить
    alefreddy
    1707679663
    Вот какой пухлый червячок а то интервью разные тут дает
    Ответить
    Oldtrafford83
    1707714213
    Этого старого свина надо посадить только за его высказывания!!!
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