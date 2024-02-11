Левицкий – о допинговом скандале в «Спартаке»: «Червиченко штрафовал тех, кто отказывался пить таблетки»

Бывший вратарь «Спартака» Максим Левицкий вспомнил обстоятельства допингового скандала в клубе. Он случился в 2000-е годы.

По итогам скандала полузащитник Егор Титов был дисквалифицирован за бромантан.

В тот момент клубом владел Андрей Червиченко.

У Левицкого в 2001-2002 годах за «Спартак» 39 матчей в чемпионате России.

«Это было после меня, но хорошо помню, как всe начиналось. Тогда убрали из «Спартака» многолетнего врача Василькова и Червиченко привeл из ЦСКА врача, которого турнули после истории с Перхуном.

Возвращаясь к допингу. Ситуация была такова. Играем в ЛЧ против «Ливерпуля». Нас забрали на базу, потому что через несколько дней выезд в Самару. Я долго не мог уснуть. Врач команды ставит капельницу: «Это витамины, уснeшь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прорыли.

Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы. Тренировка была на вечер, баня. Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь таблетки, я отказывался наотрез.

В сборной с этим проблем не было, потому что мне давали рибоксин, другие аминокислоты и витамины. Это проверенное и допингом не является. В «Сент-Этьене» я четыре раза попадал на допинг-тест и всe, что я принимал, – ни разу в моих пробах не находили допинг. Я спартаковскому врачу говорил, что он доиграется. Прошло полгода, когда я ушeл из «Спартака», и он попался. А Червиченко ещe и штрафовал на 500 долларов тех, кто отказывался принимать таблетки», – рассказал Левицкий изданию «Украинский футбол».