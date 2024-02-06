Условие Джикии для «Спартака», траты «Реала» на Мбаппе и другие новости

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Джикия может остаться в «Спартаке» только при одном условии, клуб предлагал ему уйти в аренду, на защитника было два претендента
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер