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    Семин рассказал, как «Локомотив» нашел Хвичу

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил, как клуб подписал Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист провел за московскую команду 10 матчей, а потом перешел в «Рубин».

    «Что касается приглашения игрока, конечно, надо задействовать и сегодняшние возможности. Но самое основное – когда ты видишь футболиста своими глазами. И ты видишь, как он играет в обороне, в атаке, как располагается на поле, как ведет себя в той или иной ситуации. Ты увидишь какие-то моменты, которые не войдут в технические характеристики. Психология – совсем все другое. Лекхето мы же брали не по каким-то параметрам. Позвонил Бондаренко, бывший футболист, сказал, чтобы мы посмотрели игрока. Мы поехали с Эштрековым, два раза смотрели. После этого он к нам попал.

    Еще один пример – Хвича. Тищенко не доверял никаким характеристикам. Он говорил: «Дайте мне его посмотреть, пообщаться с его окружением, если есть возможность такая, чтобы я на тренировке понаблюдал». Вот Тищенко посмотрел его на тренировке, когда ему было 16 лет, и сказал: «У Хвичи обводка уникальная. Больше ничего нет». Я говорю ему, что делать? Он говорит: «Надо брать». Вот так к нам попал Хвича, которого мы потом еще много раз смотрели. Но тогда Тищенко увидел это качество чувства контакта с мячом», – сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.02.2024 18:19
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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1707147282
    Свезло что Тищенко с Хвичей угадал!
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