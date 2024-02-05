Семин рассказал, как «Локомотив» нашел Хвичу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил, как клуб подписал Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист провел за московскую команду 10 матчей, а потом перешел в «Рубин».

«Что касается приглашения игрока, конечно, надо задействовать и сегодняшние возможности. Но самое основное – когда ты видишь футболиста своими глазами. И ты видишь, как он играет в обороне, в атаке, как располагается на поле, как ведет себя в той или иной ситуации. Ты увидишь какие-то моменты, которые не войдут в технические характеристики. Психология – совсем все другое. Лекхето мы же брали не по каким-то параметрам. Позвонил Бондаренко, бывший футболист, сказал, чтобы мы посмотрели игрока. Мы поехали с Эштрековым, два раза смотрели. После этого он к нам попал.

Еще один пример – Хвича. Тищенко не доверял никаким характеристикам. Он говорил: «Дайте мне его посмотреть, пообщаться с его окружением, если есть возможность такая, чтобы я на тренировке понаблюдал». Вот Тищенко посмотрел его на тренировке, когда ему было 16 лет, и сказал: «У Хвичи обводка уникальная. Больше ничего нет». Я говорю ему, что делать? Он говорит: «Надо брать». Вот так к нам попал Хвича, которого мы потом еще много раз смотрели. Но тогда Тищенко увидел это качество чувства контакта с мячом», – сказал Семин.