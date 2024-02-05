«Реал» потратит 460 миллионов на контракт Мбаппе

Стали известны финансовые детали будущего соглашения между «Реалом» и Килианом Мбаппе.

Несмотря на подписание футболиста в качестве свободного агента, мадридскому клубу придется потратить на его контракт как минимум 460 миллионов евро:

договор на 6 лет, зарплата – 60 млн евро за сезон до уплаты налогов, 32 млн евро – после уплаты;

подписной бонус – 100 млн евро.

При этом Мбаппе будет владеть 60 процентами своих имиджевых прав. «Реал» пошел в этом вопросе на уступки, потому что традиционно они делятся пополам с игроком.

Использование этих прав может принести сторонам 165 миллионов евро только за первый сезон. В дальнейшем эта сумма будет только расти, особенно в случае завоевания трофеев.