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    «Реал» потратит 460 миллионов на контракт Мбаппе

    Стали известны финансовые детали будущего соглашения между «Реалом» и Килианом Мбаппе.

    Несмотря на подписание футболиста в качестве свободного агента, мадридскому клубу придется потратить на его контракт как минимум 460 миллионов евро:

    • договор на 6 лет, зарплата – 60 млн евро за сезон до уплаты налогов, 32 млн евро – после уплаты;
    • подписной бонус – 100 млн евро.

    При этом Мбаппе будет владеть 60 процентами своих имиджевых прав. «Реал» пошел в этом вопросе на уступки, потому что традиционно они делятся пополам с игроком.

    Использование этих прав может принести сторонам 165 миллионов евро только за первый сезон. В дальнейшем эта сумма будет только расти, особенно в случае завоевания трофеев.

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    Источник: El Debate

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    05.02.2024 22:38
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    Комментарии (8)
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    WE ARE FOR PETER
    1707162871
    Откуда такие деньги у реала
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    Ziklop
    1707164086
    исходя из цифер от рекламы, Реал посчитал что отобьёт все траты рекламой, ещё и заработает. помню на Криштиану они хорошо наваривались на рекламных правах!
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    Cleaner
    1707165679
    Трофеев с таким неадекватом, как Мбаппе у Реала не будет...(
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    Oldtrafford83
    1707194913
    мамка будет довольна))
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