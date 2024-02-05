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    Мбаппе не устраивает предложение «Реала»

    Переговоры между «Реалом» и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе продолжаются.

    Стороны пока не могут договориться о размере зарплаты. 25-летнего футболиста не устраивает предложение мадридского клуба.

    Также француз рассматривал «Ливерпуль» и «Арсенал» в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, но и топ-клубы АПЛ не захотели менять структуру окладов в команде ради него.

    • Мбаппе летом станет свободным агентом.
    • В этом сезоне нападающий «ПСЖ» забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
    • Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).

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    Источник: The Independent

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    05.02.2024 19:45
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    Комментарии (7)
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    1707153240
    Блин, да никто в Европе ему и не предложит зарплату больше ПСЖ. Денег у него мало что ли, в Реал переходят не за зарплатой, а за титулами. А за зарплату можно и в ПСЖ играть до 50 лет, будет тридцать титулов чемпиона Франции и много денег.
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    Спартач80
    1707153831
    Да шла бы ты уже лесом, жадная принцесска...
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    k611
    1707155185
    Будет выделываться, найдут другого.
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    portero
    1707156353
    Не уйдёт он никуда от ПСЖ, денег семье маловато, да и он уже обнаглел и не будет пахать на команду, выдвигает слишком много условий.... но никакой команде голый король не нужен!!!! Господ там своих хватает....
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1707164830
    Как же он меня бесит
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    Алексей-Сапронов-vkontakt
    1707201083
    Наглость и жлобство - второе щасье)
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