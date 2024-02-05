Мбаппе не устраивает предложение «Реала»

Переговоры между «Реалом» и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе продолжаются.

Стороны пока не могут договориться о размере зарплаты. 25-летнего футболиста не устраивает предложение мадридского клуба.

Также француз рассматривал «Ливерпуль» и «Арсенал» в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, но и топ-клубы АПЛ не захотели менять структуру окладов в команде ради него.