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    «Спартак» предлагал Джикии уйти в аренду

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, раскрыл детали переговоров с клубом.

    «В конце прошлого года мы встречались с руководством «Спартака», где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля – нового контракта нет.

    Более того, сейчас никакого предложения по продлению мы не получим. Это стало понятно по итогам встречи, которая состоялась уже здесь – на сборах в Абу-Даби. На ней присутствовали новый спортивный директор клуба и Олег Малышев.

    Чем в «Спартаке» объяснили решение не предлагать сейчас контракт? В первую очередь я хочу сказать, что «Спартак» – это великий российский клуб с массой поклонников по всей стране. Поэтому я и хочу внести ясность.

    С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства «Спартака» за то, что они не выполнили обещания. С другой – мне тяжело это сделать, потому что Георгий – это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк.

    Посыл руководства был таким, что они премного благодарны Джикии и понимают его значимость. В связи с этим они были готовы рассмотреть все возможные варианты.

    Было предложение даже отдать Джикию в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты», – рассказал агент.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.02.2024 20:44
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1707159294
    все будет хорошо подберут новый клуб
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    Artemka444
    1707165592
    Да уж лидер и вне команды!!! Смешные люди!!! А абаскаля точно убирать нужно!!
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