«Спартак» предлагал Джикии уйти в аренду

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, раскрыл детали переговоров с клубом.

«В конце прошлого года мы встречались с руководством «Спартака», где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля – нового контракта нет.

Более того, сейчас никакого предложения по продлению мы не получим. Это стало понятно по итогам встречи, которая состоялась уже здесь – на сборах в Абу-Даби. На ней присутствовали новый спортивный директор клуба и Олег Малышев.

Чем в «Спартаке» объяснили решение не предлагать сейчас контракт? В первую очередь я хочу сказать, что «Спартак» – это великий российский клуб с массой поклонников по всей стране. Поэтому я и хочу внести ясность.

С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства «Спартака» за то, что они не выполнили обещания. С другой – мне тяжело это сделать, потому что Георгий – это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк.

Посыл руководства был таким, что они премного благодарны Джикии и понимают его значимость. В связи с этим они были готовы рассмотреть все возможные варианты.

Было предложение даже отдать Джикию в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты», – рассказал агент.